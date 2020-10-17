17 октября 2020

Армения обвинила Азербайджан в нарушении нового перемирия

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, частный дом, частный сектор, последствия обстрела, город степанакерт
Комментария Баку на данный момент нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан нарушил новый режим прекращения огня. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«В очередной раз нарушив режим гуманитарного прекращения огня, противник произвел артиллерийский огонь в северном направлении с 00:04 до 02:45, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02:20 до 02:45», — заявила Степанян. Комментария Баку на данный момент нет.

Накануне Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии. Оно должно было вступить в силу 18 октября в полночь по местному времени. Ранее представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что перемирие, объявленное 10 октября, не соблюдали ВС Армении. По ее словам, они открыли огонь по мирному населению, совершил новые провокации на передовой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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