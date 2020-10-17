Названо условие, вдвое увеличивающее риск смерти от коронавируса

Заболевания почек увеличивают риск летального исхода при коронавирусе более, чем вдвое. Об этом сообщили ученые Имперского колледжа Лондона.
«Почечная недостаточность часто встречается у пациентов, находящихся в критическом состоянии с COVID-19», — приводит слова исследователей научный журнал «Anaesthesia». Ученые изучили связь между острыми и хроническими заболеваниями почек и внутрибольничной смертностью. Так, среди 372 пациентов, лежащих в отделениях реанимации четырех разных больниц, 216 имели проблемы с почками. Около 50% из них умерли.
Острое повреждение почек из-за заражения коронавирусом получают 3-6% людей с легкой и средней степенью тяжести заболевания. Тяжелые больные и пациенты в критическом состоянии получают до 58% повреждения почек. 53% людей с острым повреждением почек умирают, и лишь 1% выживает.
Ранее сообщалось, что Россия приближается к пику заболевания. При этом 90% случаев заболевания сейчас приходится на людей, возвращающихся с отдыха, приводит слова главного аллерголога-иммунолога Минздрава РФ Рахима Хаитова «РТ».
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