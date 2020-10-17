Православный активист, пропавший в Уральских горах, найден

Поисками Сергея Алиева занимались более двух суток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Православный активист Сергей Алиев, ранее потерявшийся на горе Конжаковский камень в Свердловской области, найден. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в 11:30 обнаружили пропавшего туриста, он жив и способен сам передвигаться», — рассказали в пресс-службе ведомства. Спасатели доставили Алиева во временно развернутый в горах лагерь. Позже его отвезут к подножию горы и передадут медикам.

Алиев отправился на Конжаковский Камень с группой туристов 16 октября. При спуске с горы резко испортилась погода — пошел снег и поднялся сильный ветер. Когда группа туристов спустилась вниз, то обнаружила, что третий замыкающий турист отсутствует. Поисковый отряд Liza Alert и МЧС занимались поиском активиста более двух суток.

Алиев известен тем, что выступал против фильма «Матильда» в 2017 году. Также некоторое время активист держался на стороне скандально известного схиигумена Сергия.