Военный эксперт назвал единственное условие перемирия в Карабахе

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в конце сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха не удастся урегулировать вмешательством какой-либо страны, в том числе России. Единственным выходом из конфликта на данный момент будет включение Армении и Азербайджана в более крупное государство, где территориальное разделение между странами будет номинальным. Таким мнением с URA.RU поделился военный обозреватель, полковник в отставке Дмитрий Литовкин.

«Проблема Нагорного Карабаха решается только одним путем — если Армения и Азербайджан войдут в состав большого образования типа Османской империи, Персидской империи или Российской империи. В таком случае границы между областями и республиками становятся чисто номинальными. Как, например, между регионами России: вроде как на карте границы есть, но на деле, кроме как столба о том, что вы въезжаете в другую область, ничего нет. В ином случае этот конфликт будет нерешаем в принципе», — считает Литовкин.

По мнению эксперта, если в данном случае одна из сторон остановится и проиграет, то в ответ она снова начнет военные действия, чтобы вернуть себе утерянную территорию. Не изменит ситуацию и вмешательство других стран в конфликт. «Поэтому Россия не будет вмешиваться в ситуацию. По крайней мере, до тех пор, пока не будет официально подтверждено наличие иностранных военных на территории Нагорного Карабаха», — уточнил собеседник агентства.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Страны обвинили друг друга в военных действиях на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. В октябре главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Москве и заключили соглашение о перемирии, но оно сразу же стало нарушаться. Позже Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии. Оно должно было вступить в силу 18 октября в полночь по местному времени. Однако Армения обвинила Азербайджан в нарушении нового режима прекращения огня.