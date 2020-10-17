Бежавший из коронавирусной больницы пациент найден мертвым в лесу

Тело пациента нашли спустя три месяца в лесу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области в лесу нашли тело мужчины, который сбежал из больницы для зараженных коронавирусом. Погибший был болен COVID-19.

«Признаков криминала не обнаружено, был найден в лесу. Проводится проверка», — сообщил изданию «Между строк» пресс-секретарь следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Об исчезновении 41-летнего Дмитрия Камешкова в еще в июле заявили его родственники. Причина побега мужчины из стационара ЦГБ №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле неизвестна. В каком лесу нашли больного, также не уточняется.

В случае поимки Камешкову могло грозить полгода колонии за побег из больницы. Подобный случай произошел в начале октября с жителем ЯНАО. Также за побег из больницы к условному сроку приговорили зараженного коронавирусом жителя Амурской области, пишет RT. При этом за последние сутки прирост больных COVID-19 в России составил более 15 тысяч человек, уточняет «Национальная служба новостей».