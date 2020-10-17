17 октября 2020
16 октября 2020

Бежавший из коронавирусной больницы пациент найден мертвым в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, горы, лес, заповедник, природа, тайга, нп зюраткуль
Тело пациента нашли спустя три месяца в лесу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области в лесу нашли тело мужчины, который сбежал из больницы для зараженных коронавирусом. Погибший был болен COVID-19.

«Признаков криминала не обнаружено, был найден в лесу. Проводится проверка», — сообщил изданию «Между строк» пресс-секретарь следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Об исчезновении 41-летнего Дмитрия Камешкова в еще в июле заявили его родственники. Причина побега мужчины из стационара ЦГБ №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле неизвестна. В каком лесу нашли больного, также не уточняется.

В случае поимки Камешкову могло грозить полгода колонии за побег из больницы. Подобный случай произошел в начале октября с жителем ЯНАО. Также за побег из больницы к условному сроку приговорили зараженного коронавирусом жителя Амурской области, пишет RT. При этом за последние сутки прирост больных COVID-19 в России составил более 15 тысяч человек, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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