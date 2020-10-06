Бежавший из больницы житель ЯНАО с коронавирусом лишился свободы

Нежелание лечиться могло привести к массовому заражению людей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа по решению Лабытнангского горсуда проведет шесть месяцев в исправительной колонии за побег из больницы. Как сообщила окружная прокуратура, мужчина находился в стационаре горбольницы Лабытнанги и бежал из медучреждения, создав угрозу массового заражения людей.

«Являясь источником распространения инфекционного заболевания, мужчина не имел при себе средств индивидуальной защиты, в том числе для органов дыхания, — сообщили в надзорном органе. — С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима». В прокуратуре уточнили, что мужчина находился в стационаре на основании постановления окружного Роспотребнадзора.

Мужчина совершил побег из медучреждения, выпрыгнув из окна второго этажа. Прокуратура провела проверку и нашла в его действиях признаки состава преступления по части 1 статьи 236 УК РФ — «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей».

Ранее URA.RU рассказывало, что в конце мая из стационара больницы в Лабытнанги сбежали двое пациентов в подтвержденным COVID-19. По факту побега были возбуждены два уголовных дела, беглецам грозил крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

В ЯНАО на сегодняшний день продолжается ежесуточный рост числа заболевших коронавирусом. Губернатор округа Дмитрий Артюхов не исключил ужесточения карантинных мер.