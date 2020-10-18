Врач: в России жизнь не хуже, чем в Европе

Россияне живут не менее здорово, чем граждане европейских стран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продолжительность здоровой жизни в России не меньше, чем в других странах Европы. Прежде всего, она определяется генетикой, объяснил URA.RU врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«В первую очередь жизнь определяется генетически. А дальше все зависит от условий жизни и от привычек человека. Как он ест, как он пьет, как он спит, где он работает. В России образ жизни ничем не отличается от Европы. А образ питания и жизни зависит от каждого конкретного региона», — объяснил Жемчугов.

По наблюдению врача, в некоторых параметрах Россия даже опережает другие развитые страны. Например, в США низкое качество пищи, из-за чего там очень много полных молодых людей. Многие россияне же, живущие в деревнях, питаются натуральной пищей. Это положительно на них влияет, уверен доктор наук.

Однако главный фактор все-таки — среда и качество жизни, включая медицину. «Если люди, условно, живут на рубль в день, это одно. Другое, если живут на 100 рублей в день», — заключил Жемчугов.

Ранее The Lancet со ссылкой на исследование «Глобальное бремя болезней» сообщил, что в России — самый низкий показатель продолжительности здоровой жизни в Европе, всего 63,7 года. Самый высокий показатель в рейтинге — у Исландии, там люди со здоровым образом жизни доживают в среднем до 71,9 года.