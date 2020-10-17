В России выявлена самая низкая продолжительность жизни в Европе

Ожидаемая средняя продолжительность здоровой жизни в РФ оценивается в 63,7 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России зафиксирован самый низкий показатель продолжительности здоровой жизни в Европе. Она составляет 63,7 года, сообщает The Lancet со ссылкой на исследование «Глобальное бремя болезней».

Речь идёт о расчете того, сколько лет жизни в среднем теряют жители той или иной страны из-за ухудшения здоровья в связи с вредными привычками, такими как курение, употребление алкоголя или переедание. «В России в последнее десятилетие наблюдается снижение этого показателя на 2% в год. Однако, несмотря на это, в 2019 году ожидаемая продолжительность здоровой жизни в стране составила 63,7 года, что стало самым низким показателем в Европе», — пишет медицинский журнал. Самый высокий показатель в рейтинге показала Исландия, там люди со здоровым образом жизни доживают в среднем до 71,9 года.

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в России составляет меньше 50 лет. К такому выводу пришли специалисты финансового университета при правительстве РФ в рамках проекта «Исследования качества жизни населения России». Это качество вуз измеряет таким показателем, как «годы здоровой и счастливой жизни». Расчет делается как произведение продолжительности жизни за вычетом времени, которое пришлось на серьезные заболевания, на долю тех, кто доволен тем, как живет.