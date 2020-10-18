В госструктурах РФ работает больше людей, чем во времена СССР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правильным шагом Минфина РФ после сокращения штата сотрудников российских силовых ведомств станет дальнейшая оптимизация и других госструктур страны. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

«Известный факт, что в целом у нас сейчас в системе государственного и муниципального управления работает больше людей, чем их было во времена Советского Союза. Хотя формально исчезли целые пласты ведомств», — рассказал Нечаев. По его словам, это совершенно ненормальная ситуация, учитывая, что государства в обществе должно быть меньше.

Нечаев подчеркнул, что только приветствует работу Минфина по оптимизации силовых ведомств. Он приводит в пример Росгвардию как структуру, не справляющуюся со своими обязанностями.

Ранее Минфин РФ предложил провести реформу в силовых ведомствах РФ. В частности, предлагается сократить кадровый состав МВД, а также создать на базе ведомства единый правоохранительный орган.