Выяснилось, кто на самом деле ведет войну в Карабахе

Стороны два раза заключали мирные соглашения, однако затем нарушали их Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Постоянная эскалация военного конфликта в Нагорном Карабахе в первую очередь выгодна Турции. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Позиция Азербайджана и Турции, которая фактически руководит войной через Азербайджан, состоит в том, что война будет продолжаться», — подчеркнул Брутер. По его словам, перемирие между сторонами конфликта воспринимается только тактически и не предполагает реального прекращения военных действий.

Политолог добавил, что Турции невыгодно прекращение боевых действий в непризнанной республике. Ведь с помощью этого военного конфликта она наращивает свое влияние в Закавказье.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. За месяц активных боевых действий стороны два раза заключали перемирие. Однако эти договоренности неизменно нарушались.