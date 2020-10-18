Подполковник запаса призвал наказать СМИ за слив «реформы МВД»

Полицейских стоит поддержать и не принимать фейковую новость всерьез Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Документ, разошедшийся в СМИ как информация о грядущей реформе МВД, — это просто фейковая новость. Те, кто распускает такие ложные слухи, должны понести наказание, заявил URA.RU подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

«Это классический пример фейк-ньюс. Это подделка. Письмо не носит грифа „для служебного пользования“. Бунта силовиков из-за этого не будет. Будет проведена служебная проверка, и виновные в распространении фейковой информации будут привлечены к уголовной ответственности», — считает Иванников.

Подполковник запаса подчеркнул, что информация из документа сеет панику и плохо сказывается на морально-психологическом климате правоохранителей. Появилось фейковое письмо из-за действий западных спецслужб, предполагает экс-полицейский. Он объяснил, что это связано с грядущими выборами в Госдуму в 2021 году.

На такие вбросы не нужно поддаваться. Наоборот, сотрудников МВД стоит поддержать, укрепить их бдительность, посоветовал подполковник. «Это можно сделать, подтвердив задачи государства по пенсионному обеспечению, по обеспечению жильем, ведомственной медициной и формой одежды и гарантиями, которые прописаны в третьем федеральном законе о полиции», — заключил Иванников.

О реформе в силовых структурах 16 октября написали «Известия», «Фонтанка» и Daily Storm. Все СМИ сослались на соответствующий документ, имеющийся в распоряжении редакций.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил провести реформу в силовых ведомствах РФ. В частности, предлагается сократить кадровый состав МВД, а также создать на базе ведомства единый правоохранительный орган. Источник URA.RU в силовых структурах пояснил, что перевод части аттестованных сотрудников МВД на гражданские должности, предлагаемый новой реформой, может обернуться массовым увольнением силовиков. А это грозит возможным увеличением уровня преступности в России.