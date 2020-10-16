РФ возобновила авиасообщение еще с двумя странами

С 1 ноября возобновится авиасообщение с Японией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой с 15 октября. Это следует из сообщения Росавиации.

«Авиакомпании и авиационные власти уведомлены о возобновлении полетов с Сербией и Кубой», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Отмечается, что перелеты в эти страны начнутся 15 октября. С 1 ноября возобновится авиасообщение с Японией, добавили в Росавиации.

Авиакомпания Azur Air готова запускать рейсы на Кубу с 4 ноября. А в Сербию продает билеты только «Аэрофлот». Самолеты туда отправятся 29 октября.

Вице-президент ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, что РФ может открыть воздушные границы с некоторыми странами до зимы, передает RT. Ранее перелеты с Сербией и Кубой планировали начать с ноября. Евросоюз заявил, что еще не готов открывать границы с Россией.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что спрос россиян на зарубежные путешествия будет расти, передает «Национальная служба новостей». Особенно люди ожидают рейсы в Доминикану и Мексику.