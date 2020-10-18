Армения назвала условие признания независимости Карабаха

Азербайджан должен пойти на мирные переговоры по Карабаху, считает президент Армении Армен Саркисян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан, поддерживаемый Турцией, не намерен урегулировать ситуацию мирным путем. Об этом журналистам рассказал президент Армении Армен Саркисян.

По словам главы государства, Ереван в свое время приостановил процесс признания независимости Карабаха, поскольку хотел решить вопрос «путем мирных переговоров». «Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще. А если света нет, то есть если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха», — сказал Саркисян в интервью газете « Коммерсант» .

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе закончатся только при условии капитуляции террористических групп. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, говорил, что турецкая сторона никаким образом не вовлечена в нагорнокарабахский конфликт.

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Президент РФ Владимир Путин назвал военные столкновения в регионе трагедией. Главы МИД РФ, Франции и США призвали обе стороны прекратить огонь. 17 октября, как напоминает RT, стало известно, что Ереван и Баку договорились о перемирии.