Водители получили новый способ покупки ОСАГО

Водители получили возможность приобретать полис ОСАГО через маркетплейс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С понедельника автовладельцы смогут покупать полис ОСАГО не только на официальном сайте страховой компании, но и через маркетплейс (финансовую платформу). Причем сделать это можно будет без дополнительных затрат.

«Маркетплейс не будет взимать комиссию с водителя за оформление ОСАГО, стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать стоимости полиса на официальном сайте страховой компании», — пишет ТАСС, отмечая, что такая возможность у водителей появился со вступлением в силу обновленного закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Также через маркетплейс россияне смогут заключать сделки, связанные с финансовыми инструментами, предоставлением банковских, страховых и других услуг финансового характера. Правда, есть ограничения. Через указанную платформу запрещено совершать сделки, если связанные с участием в них требования не подлежат судебной защите. Кроме того, операторы таких платформ должны будут выявлять и предотвращать операции, которые направлены на совершение сделок без волеизъявления участников маркетплейса. Информация о возможных нарушителях будет отправляться в Центробанк.