Некоторые школьники в Москве смогут сами уйти на карантин

Московские школьники 1-5 классов были на каникулах две недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Московские школьники младших классов смогут продолжить обучение на дому после окончания двухнедельных каникул. Для этого потребуется заявление родителей или предписание врача.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее ввел для школьников двухнедельные каникулы в октябре из-за распространения коронавируса, напоминает RT. Учащиеся младших классов вернутся к обучению за партами 19 октября, дети среднего и старшего звена останутся на удаленке.

«Родителям учеников первого—пятого классов в некоторых школах сообщили, что ребенок может не посещать очные уроки при наличии заявления родителей или предписания медиков», — пишет «Коммерсант». При этом детям, остающимся на дистанте, обещают обеспечить возможность подключения к работе в классе.

Введение внеочередных каникул помогло в борьбе с коронавирусом, заявил Собянин. По его словам, доля детей среди столичных пациентов с COVID-19 снизилась с 19% до 11%, отметил он. Решение вывести на очное обучение именно младших детей, по словам градоначальника, вызвано тем, что им сложнее справляться с обучением на дому.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в России из-за коронавируса на карантин закрыто 0,31% всех школ, что составляет около 100 учреждений. О полном переходе российских школ на дистант, как это было весной, речи не идет, добавил министр.