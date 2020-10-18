18 октября 2020

Собянин раскрыл, введут ли в Москве комендантский час

© Служба новостей «URA.RU»
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Пока в Москве не нужно вводить новых ограничений по COVID, отметил Сергей Собянин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Введение в Москве комендантского часа и запрета на въезд и выезд невозможно. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Введение комендантского часа в Москве, запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд — это крайние меры», — цитирует РИА «Новости» Собянина. Мэр отметил, что вводить такие меры неприемлемо.

В настоящий момент в Москве нет необходимости вводить новые жесткие ограничения, отметил Собянин. Однако точечные меры исключать нельзя, отметил он.

Ранее Собянин рассказывал, что власти принимают решения о введении ограничений исходя из ситуации с заболеваемостью коронавирусом, передает телеканал 360. Мэр столицы отмечал, что обойтись совсем без ограничений не получится.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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