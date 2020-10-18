Собянин раскрыл, введут ли в Москве комендантский час

Пока в Москве не нужно вводить новых ограничений по COVID, отметил Сергей Собянин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Введение в Москве комендантского часа и запрета на въезд и выезд невозможно. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Введение комендантского часа в Москве, запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд — это крайние меры», — цитирует РИА «Новости» Собянина. Мэр отметил, что вводить такие меры неприемлемо.

В настоящий момент в Москве нет необходимости вводить новые жесткие ограничения, отметил Собянин. Однако точечные меры исключать нельзя, отметил он.

Ранее Собянин рассказывал, что власти принимают решения о введении ограничений исходя из ситуации с заболеваемостью коронавирусом, передает телеканал 360. Мэр столицы отмечал, что обойтись совсем без ограничений не получится.