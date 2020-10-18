На машине скорой помощи курганцы перевозили домашнюю технику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Кургане машина с обозначением скорой медицинской помощи помогала перевозить бытовую технику. Служебный автомобиль курганцы заметили возле дома №31г на ул. Дзержинского. Фото опубликовано в соцсети Анастасией Веливченко.

«Говорите не хватает рабочих машин в скорой? Выделяют дополнительные служебные машины, чтоб спасти людей? У нас во дворе, например, на машине „03“ проходит домашний переезд, Дзержинского, 31г», — подписаны фото, выложенные в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

На фото автомобиль УАЗ (так называемая «Буханка»), с нанесенными на бортах обозначениям скорой помощи (красная полоса, номер 03, крест) стоит перед подъездом жилого дома. В машину мужчины грузят бытовую технику.

В комментариях к посту некоторые курганцы писали, что таких старых машин сейчас нет в медучреждениях. Другие на это отвечали, что они ездят в селах рядом с Курганом. «Если бы видели на какой машине у нас в Введенском ездят для взятия анализов, там нет живого места, все проржавело», — написала Наталья Комлева.

Курганцы также высказывали версии, что машина списанная, потому и помогает в переезде. На это один из участников паблика, Антон Загородных отметил: «Когда идёт списание служебного автотранспортного средства, снимается абсолютно всё, что было на ней. В данном случае полосы, номер, цифры 03, маяки на крыше, внутренние полозья для насилок — все есть».

В департамент информационной и внутренней коммуникации направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти сообщили, что в регионе помимо 25 новых машин скорой помощи, поликлиникам передали 20 автомобилей других служб. На 18 октября в Курганской области зарегистрировали 75 больных коронавирусом, что стало рекордом для региона по количеству заражений за день.

Машина скорой помощи в Кургане помогала перевозить технику Фото Анастасии Веливченко из соцсети «ВКонтакте»