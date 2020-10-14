Курганский губернатор рассказал о готовности региона к COVID

По словам Шумкова, нагрузка на медиков выросла в пять раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал про ближайшие планы и про то, как за 2020 год регион подготовили к коронавирусу. Об этом он 15 октября сообщил в своем instagram-аккаунте.

«За год приобретено 150 новых аппаратов ИВЛ, три аппарата КТ (планируется приобретение еще одного)», — рассказал Шумков. Он добавил, чтоб было законтрактовано два аппарата МРТ и восемь стационарных и палатных рентгенаппаратов. По его словам, регион закупил большое количество кислородного оборудования и постоянно приобретает средства защиты и препараты.

Губернатор отметил, что власти приобретают дополнительную лабораторию для проведения анализов. В регион привлекают более 200 медиков, среди которых, в том числе, ординаторы и учащиеся медколледжей. Помимо 25 новых машин скорой помощи поликлиникам передали 20 автомобилей других служб.

«Количество ваших обращений за две недели и нагрузка на лаборатории, вызов скорых и к специалистам выросли в пять раз. Во многих поликлиниках пока на прием очереди. Разбираемся с этим», — обратился Шумков к жителям региона. Он попросил курганцев использовать маски и перчатки в общественных местах и в транспорте.

На 15 октября в Курганской области зарегистрировали 70 больных коронавирусом, что стало рекордом для региона по количеству заражений за день. Из-за ухудшения коронавирусной обстановки в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.