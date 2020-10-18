С 2006 по 2018 год было стерилизовано 15 пациенток Уктусского пансионата Фото: Анна Майорова © URA.RU

15 пациенток Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов (Екатеринбург, Свердловская область) были стерилизованы с 2006 по 2018 год. Об этом URA.RU сообщила директор социального учреждения Ирина Верхоланцева во время пресс-подхода по ситуации с публикацией данных о принудительной стерилизации пациенток.

«У нас лицензированная первичная медицинская помощь, вакцинопрофилактика и физиотерапия. Больше ничего. [У нас] социальное учреждение. Все, о чем шла речь [в обращении воспитанницы Людмилы Гусевой] — это работа медиков больницы №20. Мы отправили запрос, проводилось ли это. С 2006 по 2018 год было [стерилизовано] 15 человек. Пациенткам предоставляют альтернативу, получают добровольное информированное согласие. О принуждении речь не идет. Другое дело, насколько человек это понимает», — прокомментировала Верхоланцева.

По словам начальника отдела технологий соцобслуживания граждан областного министерства социальной политики (ведомство, курирующее деятельность соцучреждений региона) Ильи Илларионова, ведомство проводит расследование после жалобы пациентки Гусевой, которая проживает в интернате более 10 лет. «В личном деле содержится выписка из гинекологического отделения поликлиники №20 о том, что в 2008 году проведена хирургическая стерилизация по медицинским показаниям. То, что касается медицинской составляющей — я ее комментировать не могу, я не доктор, и в учреждении тоже не доктора», — рассказал он в разговоре с агентством.

По словам директора, воспитанница, а ныне уборщица пансионата, ушла в отпуск две недели назад. До последних дней она поддерживала контакт с руководством учреждения, однако после публикации видеообращения перестала выходить на связь.

Ранее пациентка (Людмила Гусева) Уктусского пансионата рассказала о случаях принудительной стерилизации. По ее словам, в случае отказа руководство грозилось перевести подопечных в другой пансионат с плохими условиями проживания.