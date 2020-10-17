Одна из пациенток специализированного Уктусского пансионата в Свердловской области рассказала о случаях принудительной стерилизации. По данным Telegram-канала Baza, в случае отказа руководство грозилось перевести подопечных в другой пансионат с плохими условиями проживания.
Кроме того, как рассказала женщина, тех, кто рожал в стенах пансионата, заставляли отказываться от детей и угрожали отправкой в психоневрологический интернат. Министерство социальной политики Свердловской области после жалоб начало проверку.
«До настоящего момента жалоб от проживающих в учреждении граждан по данному факту не поступало. (…). Медицинская стерилизация девушек и женщин в пансионате не проводится», — сообщило министерство. Для установления же всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время, отметили в министерстве.
В Уктусском пансионате преимущественно живут сироты из детских домов, имеющие отставание в развитии, пишет «Пятый канал».
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