Власти не планируют расширять полигон, но у жителей остались вопросы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Полигон твердых бытовых отходов «Северный» не планируется расширять или реконструировать. Об этом URA.RU рассказали в министерстве ЖКХ и энергетики Свердловской области.

«Согласно территориальной схеме, объект подлежит выводу из эксплуатации с последующей рекультивацией земельного участка. Расширение и реконструкция не предусмотрены», — рассказали в региональном МинЖКХ в ответ на запрос URA.RU. Там добавили, что срок эксплуатации полигона составляет от трех до пяти лет. К моменту закрытия свалки для нужд Екатеринбурга должны построить новый мусоросортировочный комплекс. Точное место под объект пока не определено.

По словам общественника Александра Аникина, обещание властей закрыть полигон «Северный» вызывает вопросы, поскольку рядом с действующей свалкой может появиться новый подобный объект. «Нам обещают, что мусор будут уплотнять, а также установят мусоросортировочную линию. Для строительства такой линии на самом полигоне места нет. Есть опасения, что для ее размещения будут использоваться прилегающие к „Северному“ территории. В марте текущего года администрация Верхней Пышмы проводила общественные слушания по переводу 25 гектаров в зону земель с разрешенным использованием под захоронение отходов. Этот участок вплотную примыкает к полигону», — рассказал URA.RU Аникин.

В пресс-службе администрации Верхней Пышмы не смогли оперативно предоставить комментарий. В мэрию отправлен запрос.

Ранее появлялась информация, что полигон «Северный» могут расширить. Жители соседних жилых поселков и садовых товариществ выступали против такой реконструкции свалки. Они жалуются на различные нарушения экологических норм. Люди вынуждены ходить в респираторах, также их атакуют крысы, бродячие собаки и птицы с полигона. У самой свалки отсутствует санитарно-защитная зона. Активисты даже сняли ролик о полигоне.

Видео: ВКонтакте, группа «Против расширения мусорного полигона „Северный“»