Заболеваемость коронавирусом в регионе растет, и противоэпидемический режим могут ужесточить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев может принять решение об ужесточении противоэпидемиологического режима в регионе. Как сообщил URA.RU источник в окружении главы региона, расширенное заседание антикоронавирусного штаба состоится 20 октября с участием свердловских мэров в режиме ВКС.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стремительно ухудшается. Губернатор находится в сложной ситуации: по всем параметрам карантин нужно ужесточать, но при этом ставить экономику в столь же сложное положение, что и весной, опасно», — отметил инсайдер. Ранее собеседник агентства говорил о возможном установлении запрета для работодателей выводить на работу сотрудников старше 65 лет. «В настоящее время ограничения носят рекомендательный характер», — напомнил инсайдер.

Как писало URA.RU, количество заболевших на Среднем Урале быстро увеличивается с каждым днем. Накануне региональный оперштаб зафиксировал 243 новых случая заражения и семь смертельных случаев.