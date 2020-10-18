18 октября 2020
17 октября 2020

Свердловский губернатор может ужесточить коронавирусный режим. Инсайд URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений, портрет
Заболеваемость коронавирусом в регионе растет, и противоэпидемический режим могут ужесточить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев может принять решение об ужесточении противоэпидемиологического режима в регионе. Как сообщил URA.RU источник в окружении главы региона, расширенное заседание антикоронавирусного штаба состоится 20 октября с участием свердловских мэров в режиме ВКС.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стремительно ухудшается. Губернатор находится в сложной ситуации: по всем параметрам карантин нужно ужесточать, но при этом ставить экономику в столь же сложное положение, что и весной, опасно», — отметил инсайдер. Ранее собеседник агентства говорил о возможном установлении запрета для работодателей выводить на работу сотрудников старше 65 лет. «В настоящее время ограничения носят рекомендательный характер», — напомнил инсайдер.

Как писало URA.RU, количество заболевших на Среднем Урале быстро увеличивается с каждым днем. Накануне региональный оперштаб зафиксировал 243 новых случая заражения и семь смертельных случаев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...