Экс-конкурент свердловского мусорного монополиста найден мертвым

Погибший предприниматель недавно продал свалку в Ревде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ревде обнаружили повешенным местного бизнесмена Рината Хужина — бывшего владельца ООО «Горкомхоз». Как сообщил URA.RU знавший покойного инсайдер, никаких предпосылок к самоубийству предпринимателя, до недавнего времени работавшего в сфере обращения с отходами, не имелось.

«Никаких предпосылок к самоубийству не было, Хужин имел большие планы на будущее, а в ближайшее время намеревался ехать с супругой на отдых», — сказал собеседник агентства. В региональном управлении СК РФ комментировать факт смерти ревдинского бизнесмена не стали.

До 4 сентября 2020 года Ринат Хужин владел ООО «Горкомхоз», которому принадлежал мусорный полигон в Ревде. Предприятие конкурировало с ООО «ТБО «Экосервис» за лицензию регионального оператора по обращению с отходами на западе Свердловской области, но проиграло конкурс. 4 сентября Хужин продал «Горкомхоз» Дмитрию Хаймину — бывшему коммерческому директору ООО «Спецавтобаза». С 1 октября 2020 года в «Горкомхоз» зашел еще один соучредитель — Николай Вахрушев, гендиректор и владелец УК ЖКХ «Энергокомплекс». Данные о сделках есть в системе СБИС.

По указанным в системе телефонам корреспонденту агентства сообщили, что «Горкомхоз» переехал в Екатеринбург. Если новые владельцы предприятия пожелают прокомментировать судьбу бывшего учредителя, URA.RU готово опубликовать их комментарий.

Как ранее сообщали инсайдеры, полигон в Ревде выкупили известные в Екатеринбурге бизнесмены в союзе с молочным королем Сергеем Майзелем. В настоящее время они готовятся зайти на полигон в Красноуфимск. Цель кампании заключается в том, чтобы выкупить все полигоны западного регоператора по обращению с мусором, а затем и само предприятие ТБО «Экосервис».