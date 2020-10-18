Куратор челябинской внутренней политики заболел коронавирусом

Виталий Шиков ушел на больничный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков заболел коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции губернатора Алексея Текслера.

«Шиков ушел на больничный. Уже в пятницу его не было на совещаниях, — уточнил источник. — Тесты на COVID-19 дали условно-положительный результат. Он лечится дома и ждет повторных тестов». Связаться с Шиковым не удалось, его удалось, его телефон не отвечает.

«Начальник управления по внутренней политике находится на больничном», — подтвердили URA.RU в аппарате правительства области. При этом называть диагноз Шикова не стали. Управление, которым руководит Шиков, отвечает за связи с муниципалитетами.

Это не первое заболевание COVID-19 в правительстве региона. Ранее коронавирус был диагностирован у целого ряда руководителей. В их числе вице-губернаторы Анатолий Векшин, Егор Ковальчик и Вадим Евдокимов.