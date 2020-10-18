В Серов везут тела со всей северной части Свердловской области Фото: depositphotos.com

На севере Свердловской области тела покойных из нескольких городов свозят в единственный морг. Как сообщил URA.RU депутат гордумы Качканара, экс-кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Габбас Даутов, трупы из Верхотурья и Новой Ляли везут в Серов.

«В Серове свои патологоанатомы не справляются с объемом работы, поэтому приезжают свободные бригады из других городов. Трупы Новолялинского района и Верхотурского района вскрываются в последнюю очередь, и поэтому многие трупы привозят в Лялю испорченные и в закрытых гробах», — рассказал депутат. По его словам, такое положение дел на севере Свердловской области наблюдается с апреля 2018 года, когда деятельность судебно-медицинских экспертиз в Новолялинском и Верхотурском городских округах была прекращена. Ситуация особенно обострилась в период пандемии коронавируса. Коммунисты готовят обращения в Госдуму и Минздрав РФ.

В свердловском министерстве здравоохранения URA.RU признали, что специалистов в морге Серова не хватает, но очередь укладывается в нормативы, утвержденные на случай кадрового дефицита. Ранее руководитель ритуального бюро «Обряд» в Серове Дмитрий Киреев заявил о том, что мест в морге Серова не хватает, и тела умерших складывают прямо на полу.