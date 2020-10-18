Школьников ЯНАО досрочно отправляют на каникулы

Осенние каникулы начнутся на неделю раньше и продлятся 14 дней Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школы Ямало-Ненецкого автономного округа уйдут на осенние каникулы на неделю раньше запланированного срока. Как сообщили URA.RU представители окружного правительства, рекомендация распустить школьников была связана с необходимостью провести одновременную дезинфекцию всех учебных заведений.

«Каникулы в ЯНАО рекомендовано организовать с 26 октября по 7 ноября одинаково во всех школах, — рассказали в пресс-службе правительства. — Это необходимо для синхронизации процессов по дезинфекции и обработке школ». Как пояснили собеседники агентства, на этой неделе в ямальских школах по графику завершатся все итоговые промежуточные испытания за первую четверть.

Каникулы из-за предстоящей дезинфекции продлятся две недели, а не одну, как планировалось раньше. Кроме того, пока власти выступают против всеобщего перехода на дистанционное обучение, как это было весной. Дистанционно обучаются лишь те классы и школы, которые получили соответствующие предписания Роспотребнадзора.

Между тем число заболевающих коронавирусом продолжает расти. Сейчас на госпитализации находятся 944 человека, из них 10 подключены к аппаратам ИВЛ, за последние сутки коронавирус подтвердился у 173 человек.