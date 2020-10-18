18 октября 2020
17 октября 2020
16 октября 2020

Школьников ЯНАО досрочно отправляют на каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта, covid-19, covid19
Осенние каникулы начнутся на неделю раньше и продлятся 14 дней Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Школы Ямало-Ненецкого автономного округа уйдут на осенние каникулы на неделю раньше запланированного срока. Как сообщили URA.RU представители окружного правительства, рекомендация распустить школьников была связана с необходимостью провести одновременную дезинфекцию всех учебных заведений.

«Каникулы в ЯНАО рекомендовано организовать с 26 октября по 7 ноября одинаково во всех школах, — рассказали в пресс-службе правительства. — Это необходимо для синхронизации процессов по дезинфекции и обработке школ». Как пояснили собеседники агентства, на этой неделе в ямальских школах по графику завершатся все итоговые промежуточные испытания за первую четверть.

Каникулы из-за предстоящей дезинфекции продлятся две недели, а не одну, как планировалось раньше. Кроме того, пока власти выступают против всеобщего перехода на дистанционное обучение, как это было весной. Дистанционно обучаются лишь те классы и школы, которые получили соответствующие предписания Роспотребнадзора.

Между тем число заболевающих коронавирусом продолжает расти. Сейчас на госпитализации находятся 944 человека, из них 10 подключены к аппаратам ИВЛ, за последние сутки коронавирус подтвердился у 173 человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...