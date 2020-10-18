Мэр Нового Уренгоя назначил своим заместителем экс-прокурора

Замглавы Нового Уренгоя стала экс-сотрудница прокуратуры Оксана Мурашко Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместителем главы Нового Уренгоя по вопросам имущественных отношений стала экс-сотрудница городской прокуратуры Оксана Мурашко. Такое решение принял мэр газовой столицы ЯНАО Андрей Воронов. Об этом URA.RU сообщили в администрации.

«Мурашко стала заместителем главы администрации города Новый Уренгой по вопросам имущественных отношений и безопасности. К своим новым обязанностям она приступила с сегодняшнего дня», — уточнили в пресс-службе мэрии. Какие еще сферы будет курировать Мурашко, пока не раскрывается. Предположительно, ей перейдут вопросы противодействия коррупции и терроризму, борьба с чрезвычайными ситуациями, информатизация и другие отрасли.

Оксана Мурашко работает в Новом Уренгое более 30 лет. Почти 15 из них она проработала в городской прокуратуре, некоторое время исполняла обязанности главного прокурора. В последние годы Мурашко возглавляла юридический отдел добывающей фирмы «Ачимгаз».

В начале октября Воронов, получив назначение на должность постоянного мэра, обновил команду своих заместителей. Из шести замов новичками стали трое: Виктор Пузанов (строительство и ЖКХ), Михаил Терещенко (социальная сфера) и Алексей Мартынов (внутренняя политика). Назначение последнего источники URA.RU предсказывали еще в сентябре. Также инсайдеры предрекали масштабную кадровую чистку в мэрии.