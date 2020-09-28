В мэрии Нового Уренгоя грядет кадровая чистка

Андрей Воронов обновит команду в Новом Уренгое, полагают инсайдеры Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

На выборы мэра Нового Уренгоя в ЯНАО выдвинулся временно исполняющий обязанности главы города Андрей Воронов. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в администрации. По данным сотрудников мэрии, Воронов, ожидая победы на выборах, уже начал свозить в город бывших коллег по правительству ЯНАО и готовит серьезное обновление команды чиновников.

«В частности, в город приехал бывший заместитель директора окружного департамента внутренней политики Алексей Мартынов. Это сильная фигура на шахматной доске Воронова. Видимо, он заберет под себя идеологическое сопровождение деятельности нового главы», — поделился прогнозом собеседник агентства.

Действующие сотрудники администрации, несмотря на продолжающуюся работу, чувствуют растущее напряжение. «Над администрацией сейчас сгущаются тучи: от сотрудников начали требовать в разы больше, темп выдерживают не все, и обстановка в кабинетах руководителей весьма напряженная. Каждый думает, что он следующий на вылет. С приходом нового главы команда обновится, все это понимают», — рассказал чиновник мэрии.

В пресс-службе мэрии Нового Уренгоя подтвердили URA.RU, что Воронов подал документы на участие в выборах. Там добавили, что подача заявок продолжается и продлится до 30 сентября.

Накануне в борьбу за кресло мэра Нового Уренгоя включился замглавы администрации Надымского района Дмитрий Кожухов. Он является соратником экс-губернатора Дмитрия Кобылкина, и, несмотря на «технический» статус кандидата, источники URA.RU ждут, что Кожухов составит конкуренцию Воронову.

Андрей Воронов стал врио главы Нового Уренгоя 7 сентября, когда Иван Костогриз досрочно сложил полномочия. До этого Воронов работал замгубернатора ЯНАО. В его назначении, по версии инсайдеров URA.RU, заинтересован губернатор Дмитрий Артюхов.