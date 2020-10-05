Андрей Воронов официально утвердил новый состав своих заместителей Фото: Андрей Воронов, Instagram

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, избранный в качестве постоянного главы 5 октября, обновил команду своих заместителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации. В частности, пост в мэрии получил бывший коллега Воронова по правительству ЯНАО Алексей Мартынов, как и предсказывали источники URA.RU.

В новую команду избранного мэра вошли шесть человек. Трое из них сохранили свои посты: замглавы по вопросам градостроительства Евгений Ворошилов, управляющий делами Андрей Коваль и начальник департамента финансов Константин Егоров. Новыми лицами стали экс-заместитель мэра Надымского района Виктор Пузанов, ставший первым замом Воронова по строительству и ЖКХ, и Михаил Терещенко, который будет временно отвечать за социальные вопросы.

Мартынов, ранее работавший заместителем директора департамента внутренней политики ЯНАО, получит схожие полномочия в Новом Уренгое. Источники URA.RU еще в сентябре говорили, что чиновник получит высокий пост и будет отвечать за идеологическое сопровождение работы Воронова.

«Заместители главы приступили к исполнению обязанностей сегодня», — уточнили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя. По итогам ротации ближайшее окружение мэра покинули Алексей Горпиченко и Игорь Косухин. Дальнейшая судьба чиновников пока не раскрывается.

Андрей Воронов официально вступил в должность мэра Нового Уренгоя 5 октября, до этого он работал врио главы вместо ушедшего в отставку Ивана Костогриза. Кандидатуру Воронова единогласно поддержали депутаты городской думы. По данным источников URA.RU, в его назначении был заинтересован лично губернатор Дмитрий Артюхов. Инсайдеры предсказывали, что с приходом Воронова в мэрии начнется масштабная кадровая чистка.