16 октября 2020

Курганские власти приняли новые коронавирусные ограничения

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Также с 19 октября кафе и рестораны могут работать только до 23 часов Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Курганской области запретили детям выходить из дома без сопровождения взрослых. Ограничения начнут действовать с 18 декабря, сообщил региональный оперштаб.

«Мера будет действовать до 8 ноября», — говорится в сообщении штаба. Такое решение связано с наступившими каникулами: дети проводят время в торговых центрах и ресторанах быстрого питания.

С 19 октября кафе и рестораны могут работать только до 23 часов. Ограничение не коснётся организаций общественного питания, которые готовят блюда на вынос. Также с 19 октября в заведениях запрещены дискотеки. С этого же дня ресторанам рекомендовано приостановить проведение свадеб, банкетов и поминок.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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