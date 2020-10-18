Пермские министерства перешли на удаленку

Краевые власти ограничивают контакт с гражданами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министерство транспорта Пермского края ограничило прием граждан в ведомстве. Распоряжение за подписью и. о. министра транспорта Николая Уханова опубликовано на сайте минтранса.

«Ограничить прием граждан в министерстве транспорта Пермского края», — говорится в распоряжении. Указано также, что почтовая корреспонденция принимается через почтовый ящик, а заявления на выдачу документов — «способом, исключающим контакт заявителей с работниками министерства».

Заявления принимаются на первом этаже здания, где расположен краевой минтранс (ул. Луначарского, 100), выдача документов — в здании автовокзала (ул. Революции, 68).

В дистанционном режиме работает и краевое министерство природных ресурсов, указано на сайте ведомства. «Минприроды края связи с продолжающийся угрозой распространения коронавирусной инфекции продолжает свою работу в специальном режиме посещения, предусматривающем использование в приоритетном порядке электронного документооборота, технических средств связи и минимизации доступа в помещения», — отмечает минприроды.

Ранее глава края Дмитрий Махонин поручил усилить работу по выведению пермяков на удаленный режим работы. Губернатор отметил, что число заболевших ежедневно растет, а «работодатели и жители края не полностью понимают уровень ответственности». Сейчас в регионе насчитывается 11607 заразившихся коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки выявлено 127 новых заболевших COVID-19.