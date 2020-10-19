Полковник запаса оценил угрозу суперпушки из США для России

Для перевозки супероружия США потребуется техника и много человек (архивное фото) Фото: spacePD/pickupimage

У вооруженных сил США возникнут сложности с транспортировкой сверхдальнобойной суперпушки Strategic Long Range Cannon. Так военный эксперт, полковник запаса Михаил Тимошенко в беседе с URA.RU оценил вероятность нанесения удара по Москве.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что американская пушка с дальностью поражения цели в 1600 км способна нанести удар по Москве. При этом оружие будет уязвимо из-за своих габаритов. «По дорогам ее можно вести только в разобранном виде. Должен быть какой-то инструмент, чтобы ее поднимать. Подъемный кран, значит куча народу. Их тоже надо везти. Посчитайте, сколько нужно энергии, чтобы что-нибудь массой минимум 50 кг долетело до Москвы. Вопрос как ее перемещать. Физику никуда не деть», — поделился Тимошенко. Он подчеркнул, что суперпушка в США пока не создана.

О разработке супероружия в США стало известно в январе 2019 года. Однако китайские эксперты полагают, что эта пушка на деле является баллистической ракетой средней дальности. Таким образом Вашингтон нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, передает сайт argumenti.ru.