Россиянам вернут налоги за занятия физкультурой и спортом

За занятия физкультурой и спортом планируется ввести налоговый вычет в 13%. Такое решение приняли в правительстве РФ.
«Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала такую возможность.
Максимальный размер вычета может составить 15 600 рублей (13% от 120 тысяч рублей). Он позволит уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года. Минспорт в скором времени сформирует перечень организаций, которые подключатся к программе возврата денег. После этого законопроект будет рассматриваться в Госдуме.
Сейчас такой вычет можно получить за покупку лекарств или лечение, оплату учебы, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни. Также возврат средств полагается за занятие благотворительностью и покупку недвижимости.
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