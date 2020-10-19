Россиянам вернут налоги за занятия физкультурой и спортом

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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, спорт, уличные тренажеры
За занятия спортом можно будет вернуть 13% от потраченных денег Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

За занятия физкультурой и спортом планируется ввести налоговый вычет в 13%. Такое решение приняли в правительстве РФ.

«Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала такую возможность.

Максимальный размер вычета может составить 15 600 рублей (13% от 120 тысяч рублей). Он позволит уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года. Минспорт в скором времени сформирует перечень организаций, которые подключатся к программе возврата денег. После этого законопроект будет рассматриваться в Госдуме.

Сейчас такой вычет можно получить за покупку лекарств или лечение, оплату учебы, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни. Также возврат средств полагается за занятие благотворительностью и покупку недвижимости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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