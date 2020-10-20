Единороссы предложили Мишустину включить в бюджет новые расходы

Михаил Мишустин обсудил с единороссами проект федерального бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководство «Единой России» обсудило проект федерального бюджета на 2021 и планы на 2022—2023 годы с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Во время встречи секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что документ получился сбалансированным, а также предложил предусмотреть в нем ряд новых пунктов расходов.

«Для нас самая главная задача — это забота о человеке, его защита, благополучие. И проекты, и предложения, с которыми „Единая Россия“ выходила в части комфорта городской среды, модернизации первичного звена здравоохранения, строительства объектов культуры, спорта, в первую очередь на сельских территориях, — были поддержаны. За это хотели бы сказать огромное спасибо», — сказал Андрей Турчак.

Турчак добавил, что некоторые направления требуют дополнительного финансирования: ремонт и строительство сельских домов культуры, строительство новых спортивных объектов в регионах. Партия также предложила предусмотреть в бюджете расходы на патриотическое воспитание — в соответствии с новым законом оно становится обязательным в школах и вузах.

В Курганской области благоустроили около 80 общественных территорий и более двадцати дворов Фото: пресс-служба «Единой России»

«С каждым годом мы увеличиваем финансирование на программы по благоустройству городов и сел. В этом году в области благоустроили около 80 общественных территорий и более двадцати дворов. Жители активно включаются в работу программы: предлагают варианты облагораживания той или иной территории, количество заявок на ремонт дворов увеличивается с каждым годом», — сообщил URA.RU секретарь курганского реготделения «Единой России» Евгений Кафеев.

Помимо инфраструктурных проектов, регионам нужны средства на решение текущих вопросов. К примеру, в Тюменской области для исполнения программы «Сотрудничество», борьбы с коронавирусом, развития здравоохранения и социальной защиты расходы областного бюджета планируется увеличить на 12 миллиардов рублей, сообщил зампред комитета по бюджету и финансам Тюменской облдумы Николай Токарчук.

«Вопрос обеспечения жильем детей-сирот — крайне болезненный для регионов. Несмотря на то, что средства ограничены, мы очень благодарны, что вы нашли возможность увеличить эту статью за счет резервного фонда Правительства. Это обязательства субъектов, но без федеральной помощи они, конечно, не справляются», — обратился к Мишустину замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Николай Токарчук сообщил об изменениях в проекте тюменского бюджета Фото: пресс-служба «Единой России»

В проекте бюджета сохранены все расходы на обеспечение лекарствами пациентов, страдающих от онкологических, орфанных и сердечно-сосудистых заболеваний. В полном объеме заложены средства на выполнение других социальных обязательств: оплата труда бюджетников, выплаты на детей, горячее питание для школьников младших классов и дополнительные места в школах.

«Ответственность, связанная с возможностями, это то, что, мне кажется, отличает фракцию „Единой России“, и я хотел бы вас поблагодарить за такой ответственный подход. Надеюсь, что мы обязательно найдём все решения, в том числе вопросов, о которых вы сейчас сказали», — подытожил встречу с единороссами Михаил Мишустин.

12 октября, руководство «Единой России» обсуждало проект бюджета с вице-премьерами Правительства. Тогда темой диалога стало финансирование социального блока, который составит почти треть государственных расходов. В документ вошли предложения «Единой России», разработанные с помощью жителей. Партия получала от них запросы на различные проекты на встречах с депутатами и во время соцопросов.