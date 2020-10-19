Семья Ефремова отказалась примирения по делу о ДТП

Семья актера Михаила Ефремова отказалась от предложения о примирении с потерпевшими по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Об этом журналистам рассказал представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский.
«Мы были готовы обсуждать этот вопрос. Мне звонил на прошлой неделе адвокат Андрей Алешкин, который, по крайней мере, на тот момент был защитником Михаила Ефремова. Мы очень долго говорили, обсуждали возможность того, что можно сделать для максимального снижения наказания Ефремову. Мы готовы были сделать все, чтобы это произошло. Переговоры продолжались до воскресенья. Но в воскресенье, 18 октября, по инициативе семьи Ефремова они были прекращены», — Сказал Добровинский в эфире телеканала «Москва-24» [цитата по ТАСС].
Михаил Ефремов стал виновником ДТП в начале июня. Актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном доставки. От полученных травм водитель фургона скончался. 8 сентября Ефремова признали виновным и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Позже, 1 сентября, стало известно, что Ефремов готов возместить потерпевшим по его уголовному делу весь ущерб и просит суд смягчить приговор на не связанный с лишением свободы.
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