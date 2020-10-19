Мишустину предложили отменить плату за услуги ЖКХ для бедных

Михаилу Мишустину предложили компенсировать бедным россиянам 100% расходов на услуги ЖКХ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России предложили полностью компенсировать расходы на услуги ЖКХ семьям, в которых доход на человека находится на уровне прожиточного минимума или ниже. Инициатива поступила от Общероссийского народного фронта и уже направлена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Сегодня россияне получают субсидии на оплату ЖКУ, если доля таких расходов в семейном бюджете превышает предельно допустимую <…>. В 35 регионах такая доля составляет 22%, в 29 — наряду с 22% действуют более низкие показатели для определенных категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, многодетных семей), в 14 субъектах — от 16 до 21%, и в семи — 15% и ниже», — приводит газета «Известия» слова замруководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького.

Такое положение дел, по его словам, несправедливо, поскольку Конституция гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства. К тому же, в июле президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября составить предложения о выравнивании условий получения поддержки по оплате коммунальных услуг.

В связи с этим общественники предлагают компенсировать 100% расходов на услуги ЖКХ семьям, где доходы на человека находятся на уровне прожиточного минимума или ниже. По словам Беленького, сегодня эта величина равна 12,1 тыс. рублей; в стране около 6 млн семей, где доходы находятся на этом уровне или ниже. «Эти граждане фактически не имеют свободных средств на оплату ЖКУ. Расходы на субсидии могут составить 142 млрд рублей ежегодно из бюджетов всех уровней», — подчеркнул собеседник издания.

Более того, сейчас льготы рассчитываются только на оплату 18 кв. м. на человека, даже если площадь жилья больше. ОНФ предлагает увеличить этот норматив до 25 кв. м. Также из-за нестабильной экономики на фоне пандемии коронавируса общественники выступают за продление выплат субсидий на оплату услуг ЖКХ без предоставления подтверждающих документов до 1 марта 2021 года. А с пенсионеров требовать эти бумаги раз в год, а не каждые шесть месяцев.