Россиян предупредили о росте цен на интернет

В 2021 году стоимость доступа в интернет в России может вырасти минимум на 10%. Об этом журналистам рассказали топ-менеджеры провайдеров, опрошенные аналитическим агентством Telecom Daily.
«В ближайший год цены на услуги операторов фиксированной связи (в первую очередь интернета) в России могут увеличиться на 10—15%. Об этом <…> заявили почти 2/3 респондентов — топ-менеджеров компаний связи <…>. Еще 10% полагают, что цены вырастут более чем на 20%. В том, что тарифы вырастут больше прогнозируемого уровня инфляции, уверены 74% опрошенных руководителей», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков.
Большинство респондентов (70%) говорят о рисках, которые связаны с ухудшением общей ситуации в экономике на фоне пандемии коронавируса. Еще 56% опрошенных в качестве причин инфляции указывают снижение курса рубля, поскольку им приходится за валюту покупать оборудование, ПО и медиаконтент. 30% участников исследования заявили о дополнительных расходах на реализацию «капиталоемких инициатив российских властей», включая закон Яровой, а также проект «Доступный интернет». В то же время большая часть собеседников Telecom Daily (78%) сказали, что не испытывают финансовых проблем. 46% денег хватает не только на поддержание, но и на развитие бизнеса.
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