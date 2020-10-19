19 октября 2020

Текслер подписал кадровые назначения в челябинском правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера и Натальи Котовой по Курчатовскому и Калининскому районам. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер принял на работу в минстрой нового руководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал два распоряжения о назначении в органах правительства региона. Первым заместителем начальника главного управления юстиции назначен Вячеслав Зайцев. Замминистра строительства стал Юлий Элбакидзе.

«Назначить Зайцева Вячеслава Александровича первым заместителем начальника ГУ юстиции Челябинской области», говорится в документе, опубликованном 20 октября. Ранее Зайцев работал в статусе заместителя начальника управления.

Элбакидзе ранее работал вице-мэром Магнитогорска по вопросам городской среды. Из мэрии он уволился 19 октября. В этот же день стало известно о том, что его пригласили на работу в областной минстрой. Для него специально создана новая ставка. Он будет отвечать за функционал, который закреплен за Татьяной Антоновой. Замминистра Антонова находится в СИЗО по обвинению в получении взятки и не может исполнять свои обязанности.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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