Ключевая ставка Центрального банка России в 2020 году сохранится на уровне 4,25%. Об этом заявил директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.
«Сейчас действительно не лучший момент для снижения ставки», — цитирует РБК Полевого. По его словам, одной из причин сохранения ключевой ставки является ослабление позиций рубля.
Полевой считает, что неопределенность вокруг выборов в США создает риски для экономики России. При этом курс рубля уже сейчас падает и о снижении ставки можно говорить только в декабре, считает экономист. Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин считает, что ускорение инфляции связано с ростом цен на зерно, передает издание.
Ранее сообщалось, что ключевая ставка ЦБ рекордно низкая, передает RT. Это помогает удержать высокий спрос на недвижимость и поддерживает экономику России.
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