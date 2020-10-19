19 октября 2020

Центробанк отсрочит снижение ключевой ставки. Причины

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Сохранение ключевой ставки связывают с ослаблением позиций рубля в мировой экономике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Ключевая ставка Центрального банка России в 2020 году сохранится на уровне 4,25%. Об этом заявил директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.

«Сейчас действительно не лучший момент для снижения ставки», — цитирует РБК Полевого. По его словам, одной из причин сохранения ключевой ставки является ослабление позиций рубля.

Полевой считает, что неопределенность вокруг выборов в США создает риски для экономики России. При этом курс рубля уже сейчас падает и о снижении ставки можно говорить только в декабре, считает экономист. Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин считает, что ускорение инфляции связано с ростом цен на зерно, передает издание.

Ранее сообщалось, что ключевая ставка ЦБ рекордно низкая, передает RT. Это помогает удержать высокий спрос на недвижимость и поддерживает экономику России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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