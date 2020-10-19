Коронавирус вызывает у пациентов странные ощущения мертвых участков в области горла. Дискомфорт сохраняется даже после выздоровления. Об этом URA.RU сообщил вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов, дважды переболевший COVID-19.
«Я дважды перенес коронавирус, только что вернулся из больницы. Вирус достаточно сильно поражает слизитую. Появилось ощущение, причем как у меня, так и у других людей в больнице, что на слизистой появились какие-то дефектные ленты. Как будто на горле образовались омертвевшие участки», — сообщил URA.RU Чепурнов.
Ярко выраженные образования на горле остаются и после выздоровления от коронавируса, добавил вирусолог. «Ощущения на горле сохраняются даже после двух отрицательных тестов на коронавирус и после выписки из больницы. Я это оцениваю, как атаку на слизистую. Причем я еще не встречал этого симптома ни в каких описаниях», — отметил Чепурнов.
В обоих случаях заражения ученый также столкнулся с двусторонней пневмонией. При этом во второй раз коронавирус знакомит человека с новыми свойствами, добавил Чепурнов. «В обоих случаях была пневмония. Кроме того, вирус оказался способен атаковать разные направления — клетки, сопутствующие нервным. От чего мы и ощущаем, например, потерю вкуса и запаха», — заключил он.
Ранее Александр Чепурнов рассказал URA.RU, что заболевшие коронавирусом через полгода могут заразиться вновь. Вирусолог пояснял, что в течение шести месяцев антитела к COVID исчезают, из-за чего и возможно повторное заражение, а коллективного иммунитета за счет переболевания достичь не удастся.
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