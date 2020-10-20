Число заражений коронавирусом в РФ превысило 16 тысяч за сутки

Количество смертей от заболевания в России достигло 24 635 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России поставлен рекорд новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 20 октября коронавирус нашли у 16 319 человек, 269 больных умерли, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«В России за сутки выявлено 16 319 новых заболевших в 84 регионах», — сообщает оперштаб. Общее число достигло 1 431 635, из них выздоровели 1 085 608 (+9 704). Количество смертей от заболевания в России достигло 24 635.

Больше всего зараженных COVID-19 обнаружено в Москве — 4999 человек. На втором месте по числу новых заболеваний Санкт-Петербург, где коронавирус подтвердился у 695 человек. Количество новых заражений растет и в Московской области, где за сутки обнаружено 426 новых случаев заболевания.

В регионах УрФО также продолжается рост количества инфицированных. В ЯНАО выявлено 288 случаев заболевания коронавирусом. В Свердловской области — 258, регион остается на шестом месте по числу зараженных в стране. На третьем месте среди уральских регионов — ХМАО, где за сутки коронавирус подтвердился у 194 человек. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 165. В Пермском крае и Челябинской области 128 и 99 больных соответственно. Меньше всего случаев в Курганской области — там коронавирус обнаружили у 74 человек.

Днем ранее суточный прирост новых случаев коронавируса составил 15 982. В этот день число смертей увеличилось на 179 человек.