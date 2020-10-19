Число новых случаев коронавируса в РФ приблизилось к 16 тысячам

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Число смертей от инфекции в России достигло 24 366 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России поставлен новый рекорд заболеваемости COVID-19. По данным на 19 октября коронавирус нашли у 15 982 человек, 179 человек умерли, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 15 982 новых случая коронавируса в 84 регионах», — сообщает оперштаб. Число смертей от инфекции в России достигло 24 366.

Больше всего заболевших обнаружено в Москве — 5376 человека. На втором месте по заболеваемости Санкт-Петербург, где положительный тест на COVID-19 получили 686 человек. Также высокая заболеваемость сохраняется в Московской области, где за сутки обнаружено 466 новых случаев коронавируса.

В регионах УрФО также продолжается рост числа заболевших. В Свердловской области выявлены 249 случаев заболевания коронавирусом, она перешла на шестое место по числу зараженных в стране. На втором месте среди уральских регионов находится ХМАО, где за сутки COVID-19 подтвердился у 199 человек. На третьем месте остается ЯНАО — там 173 новых случая. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 142. В Пермском крае и Челябинской области 127 и 102 больных соответственно. Меньше всего случаев в Курганской области — там COVID-19 нашли у 96 человек.

Днем ранее суточный прирост новых случаев коронавируса составил 15 099 человек. Это почти на 200 человек больше, чем сутками ранее.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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