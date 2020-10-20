Власти раскрыли, введут ли в РФ тотальный карантин, как весной

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Дезинфекция от коронавируса. Челябинск, дезинфекция, коронавирус, сиз, ковид, средства защиты
Источник в правительстве РФ уверен, что тотальный карантин в стране не нужен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти России не станут вводить массовый карантин, как это было в начале пандемии. Об этом сообщил источник в правительстве РФ.

«Это (тотальный карантин — прим. ред.) исключено. Специалисты в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна», — цитирует РБК источника. По его словам, ситуация в стране управляема, и масштабных ограничений вводить не нужно.

Источник рассказал, что карантин можно ввести в отдельных регионах, где ситуация с коронавирусом наиболее сложная. Региональные власти должны принять это решение самостоятельно, уверен он.

Ранее источник в правительстве сообщал, что повторное введение массового карантина не исключено. Он считает, что введение карантина нежелательно, но это может произойти. В Минпросвещения РФ заявили, что не рассматривают возможности выводить все школы на дистант, передает телеканал 360. В министерстве отметили, что перевести учеников на удаленку можно в отдельных школах, но не по всей России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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