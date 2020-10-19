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Губернатор ХМАО переводит чиновников на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Перейти на удаленку могут до половины чиновников ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала задание подчиненным перевести максимально возможное количество государственных служащих на удаленный режим работы. Об этом она заявила во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«По данным департамента информационных технологий есть техническая возможность для перевода на дистант до 50 процентов государственных служащих региона. В этой связи поручаю руководителям органов исполнительной власти совместно с департаментом информационных технологий и государственной и гражданской службы обеспечить до конца текущей недели перевод максимального количества работников. Такое же решение нужно принять на уровне подведомственных организаций Югры», -дала поручение глава региона.

Аналогичное задание Комарова дала и югорским мэрам. Она отметила, что активнее других муниципалитетов дистанционной формой работы пользуются в Нижневартовском и Кондинском районах, а также в Урае. Хуже всего с удаленкой обстоят дела в Радужном и Лангепасе.

Ранее URA.RU сообщало, что сама губернатор ХМАО также заразилась коронавирусом. На время болезни она также перешла на дистанционный режим работы из резиденции в Ханты-Мансийске.

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© Служба новостей «URA.RU»
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