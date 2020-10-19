Губернатор ХМАО переводит чиновников на удаленку

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала задание подчиненным перевести максимально возможное количество государственных служащих на удаленный режим работы. Об этом она заявила во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«По данным департамента информационных технологий есть техническая возможность для перевода на дистант до 50 процентов государственных служащих региона. В этой связи поручаю руководителям органов исполнительной власти совместно с департаментом информационных технологий и государственной и гражданской службы обеспечить до конца текущей недели перевод максимального количества работников. Такое же решение нужно принять на уровне подведомственных организаций Югры», -дала поручение глава региона.
Аналогичное задание Комарова дала и югорским мэрам. Она отметила, что активнее других муниципалитетов дистанционной формой работы пользуются в Нижневартовском и Кондинском районах, а также в Урае. Хуже всего с удаленкой обстоят дела в Радужном и Лангепасе.
Ранее URA.RU сообщало, что сама губернатор ХМАО также заразилась коронавирусом. На время болезни она также перешла на дистанционный режим работы из резиденции в Ханты-Мансийске.
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