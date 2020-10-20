Российским школьникам продлевают каникулы из-за коронавируса

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Решение об увеличении каникул принимают во многих школах, рассказал Дмитрий Глушко Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Многие школы России увеличивают длительность плановых каникул из-за коронавируса. Об этом сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«В достаточно большом количестве школ принимается решение об увеличении каникул от одной недели до двух», — цитирует Глушко ТАСС. При этом подавляющее большинство учреждений уходят на каникулы в плановом порядке, добавил он.

В настоящий момент неизвестно, заставит ли пандемия перенести сроки экзаменов. Об этом говорить еще крайне рано, заключил Глушко.

Ранее вирусолог и сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов спрогнозировал, что система школьного образования России может не справиться с коронавирусом без введения тотального дистанта. Ученый отметил, что сами школьники переносят COVID незаметно, но при этом заражают учителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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