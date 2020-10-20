Школьники болеют коронавирусом незаметно, но заражают педагогов, рассказал Александр Чепурнов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Систему образования РФ, вероятно, не удаться спасти от нового дистанта. Учителя школ заражаются коронавирусом от детей, в то время как у самих школьников крайне сложно выявить заражение. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Мы видим заражения среди педагогов. Учителя заражаются от учащихся и выпадают. Дети находятся в больших группах, так или иначе перемешиваются и при этом болеют незаметно. Из-за этого выявлять больных среди школьников трудно — им ведь лакмусовую бумажку в рот не положишь. Поэтому эта группа эпидемиологически напряженная», — рассказал URA.RU Чепурнов, подчеркнув, что работники школ заболевают от учеников.

Детям крайне важно получать хорошее образование и социализироваться в коллективе, подчеркнул ученый. Однако ситуация с пандемией заставляет вносить коррективы. «Детям нужно оставаться детьми и проходить качественное обучение. Для них коллектив, социализация чрезвычайно важны. Попытка руководства [страны] все отрегулировать, конечно, правильная. Но боюсь, что не удастся справиться», — заключил Чепурнов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отправил школьников столицы на внеочередные каникулы из-за коронавируса. Власти многих регионов также объявляют о внеочередных каникулах или продлении уже существующих. После этого педагоги заговорили о возможном продлении учебного года и переносе экзаменов в случае возвращения дистанта. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, на полный карантин по коронавирусу в РФ закрылись около 100 школ.