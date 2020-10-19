В Курганской гордуме уволился третий за год глава комиссии

В гордуме сменились большинство председателей постоянных депутатских комиссий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской городской думе Артем Исламов отказался от должности председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам. Данное решение было озвучено 20 октября на заседании думы, передает корреспондент URA.RU. В начале года от своих постов отказались еще два председателя комиссии.

«Поступило заявление от Исламова Артема Маратовича прекратить его полномочия председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету налогам и сборам в связи с большой загруженностью по основному месту работы», — сообщили на заседании. Его место занял Алексей Лушников.

Также на заседании выбрали председателей еще двух комиссий. Председателем постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, регламенту городской думы и депутатской этике стала Людмила Алешкова, а главой комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам стал Александр Маклыгин. «Ротация в городской думе — это хорошо. Каждый из депутатов седьмого созыва может себя попробовать <…> и посмотреть, какая комиссия как работает», — прокомментировала ситуацию депутат гордумы Наталья Семина.

Места председателей двух постоянных депутатских комиссий были свободны в гордуме с 28 февраля. Тогда из-за высокой нагрузки на другой работе освободить себя от должности попросили Наталья Семина и Сергей Руденко. Место Семиной пустовало до 20 октября. Обязанности Руденко в статусе и. о. исполнял Маклыгин.