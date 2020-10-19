19 октября 2020

В Курганской области стало меньше врачей и учителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская область теряет медиков и учителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За год в Курганской области снизилось число сотрудников в сферах образования и здравоохранения. Цифры по среднесписочной численности работников за август привел Свердловскстат.

Количество человек, работающих в сфере здравоохранения и социальных услуг сократилось на 3%. Так, в начале года в этой сфере работало 26 564 человека, а в августе осталось 26 301 (-263 человека). В образовании потеря сотрудников составила 577 (было 31 363, стало 30 786 человек).

Наибольшие потери кадров в процентном соотношении замечены в финансовой, страховой сферах (было 2 779 стало 2 711) и в деятельности в области информации и связи (было 3 526 стало 3 333 человек) — минус 7-8% персонала. Но есть сферы, где возросло число сотрудников. В строительстве замечен прирост на 7%, на 2% выросло число сотрудников в сфере культуры и спорта.

Ранее агентство сообщало, что заработная плата жителей Курганской области за год выросла на 6% и составила за август этого года 32 367 рублей. Наибольший прирост зарплат (на 12%) зафиксирован в медицине.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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