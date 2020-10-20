Минздрав: у кого плохо вырабатываются антитела к коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Вакцина. Челябинск, ампула, шприц, вакцина, ковид, гам-ковид-вак
Вакцина от коронавируса может быть эффективной не для всех Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В результате введения вакцины от COVID-19 антитела к вирусу плохо вырабатываются у четырех групп людей. К ним относятся пожилые, пьющие, люди в стрессе и принимающие противовоспалительные препараты. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых. Ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются», — рассказал «Интерфаксу» Гинцбург. Также, по его словам, плохо вырабатывают антитела те, кто злоупотребляет спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки.

Выработке антител также не способствует постоянный стресс и употребление противовоспалительных препаратов, влияющих на размножение клеток. «Процент, сколько всего таких людей, у которых плохо вырабатываются антитела после введения вакцины, увидим после подведения статистики по результатам исследований», — заключил Гинцбург.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что коронавирусная инфекция быстро не отступит — пройдет время, когда у россиян выработается массовый иммунитет, пишет агентство Nation News. Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова заявила, что эффективность первой зарегистрированной вакцины от коронавируса Sputnik V будет установлена не раньше весны следующего года, сообщает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...