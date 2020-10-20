Минздрав: у кого плохо вырабатываются антитела к коронавирусу

В результате введения вакцины от COVID-19 антитела к вирусу плохо вырабатываются у четырех групп людей. К ним относятся пожилые, пьющие, люди в стрессе и принимающие противовоспалительные препараты. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых. Ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются», — рассказал «Интерфаксу» Гинцбург. Также, по его словам, плохо вырабатывают антитела те, кто злоупотребляет спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки.
Выработке антител также не способствует постоянный стресс и употребление противовоспалительных препаратов, влияющих на размножение клеток. «Процент, сколько всего таких людей, у которых плохо вырабатываются антитела после введения вакцины, увидим после подведения статистики по результатам исследований», — заключил Гинцбург.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что коронавирусная инфекция быстро не отступит — пройдет время, когда у россиян выработается массовый иммунитет, пишет агентство Nation News. Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова заявила, что эффективность первой зарегистрированной вакцины от коронавируса Sputnik V будет установлена не раньше весны следующего года, сообщает «Национальная служба новостей».
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