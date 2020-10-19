Вячеслав Брозовский от своих обязательств не отказывается Фото: Анна Майорова © URA.RU

Городской суд Березовского закончил рассмотрение иска о выплате алиментов к депутату свердловского заксобрания, бывшему мэру Вячеславу Брозовскому. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

Сам политик заявил, что не присутствовал на судебном заседании, однако адвокат сообщила, что судья приняла решение об удержании 1/10 его ежемесячного дохода. «Я не был против алиментов и готов платить. Другое дело, что с меня пытались просить намного больше, чем положено. Однако шантаж не прошел», — сказал Брозовский в беседе с URA.RU. По его словам, он получает примерно 200 тысяч рублей в месяц, следовательно речь может идти о 20 тысячах рублей. «Истцы предполагали, что доход существенно больше, но я разъяснил, что являюсь ИП, и все финансовые расчеты моих предприятий проходят через мой счет», — пояснил депутат. В декларации за 2019 год она указал доходы в сумме 20,5 млн рублей — это сумма оборота предприятий Брозовского.

Алименты с политика потребовала местная жительница, которая утверждает, что он является отцом ее 16-летнего сына. Вячеслав Брозовский признал «ошибки молодости» и публично извинился за них перед родными. Он разместил пост в соцсети Facebook, где высказал свое видение ситуации, сопроводив его эпиграфом из книги Оскара Уайльда: «Никто не богат настолько, чтобы выкупить собственное прошлое».

Официально у Брозовского четверо несовершеннолетних детей. В соцсетях появлялась информация об еще одном возможном его ребенке — дочери-инвалиде. Информацию обнародовала жительница Москвы, собиравшая средства на лечение девочки от онкозаболевания.